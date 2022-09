Juventus-Benfica stasera in tv: orario e diretta streaming Champions League 2022/2023 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il programma, con l’orario e la diretta tv di Juventus-Benfica, match valido per la seconda giornata della Champions League 2022/2023. I bianconeri arrivano dalla sconfitta all’esordio in casa del Psg, mentre la formazione portoghese è reduce dal successo per 2-0 contro il Maccabi Haifa. Appuntamento questa sera, mercoledì 14 settembre, alle ore 21. La partita verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il programma, con l’e latv di, match valido per la seconda giornata della. I bianconeri arrivano dalla sconfitta all’esordio in casa del Psg, mentre la formazione portoghese è reduce dal successo per 2-0 contro il Maccabi Haifa. Appuntamento questa sera, mercoledì 14 settembre, alle ore 21. La partita verrà trasmessa ine in esclusiva su Amazon Prime Video. SportFace.

GiovaAlbanese : Qui Continassa: allenamento differenziato sul campo per #Szczesny e lavoro parzialmente in gruppo per #DiMaria, che… - juventusfc : Termina qui la conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Benfica. A breve, su - DiMarzio : #UCL, @juventusfc | La conferenza stampa di #Allegri alla vigilia della gara contro il @SLBenfica - MondoBN : VERSO JUVE-BENFICA, Il probabile undici - Fantacalcio : Juventus-Benfica: le probabili formazioni e dove vederla in tv -