Juventus-Benfica oggi: orario Champions League 14 settembre, programma, probabili formazioni, streaming (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nella serata odierna, eccezionalmente, saranno tre le squadre italiane impegnate nella UEFA Champions League: il Milan e la Juventus sfideranno in casa, rispettivamente, Dinamo Zagabria e Benfica, mentre il Napoli (il cui match era inizialmente in programma ieri) sarà di scena in trasferta contro i Rangers. Dopo l’esordio segnato da una sconfitta contro il PSG, per i bianconeri si profila una sfida non del tutto decisiva, ma piuttosto importante: presumibilmente la Juventus si contenderà il secondo posto nel girone H proprio con i lusitani, da qui l’importanza di fare risultato. Massimiliano Allegri ha annunciato il rientro di Angel Di Maria, anche se c’è ancora incertezza circa il suo utilizzo, se dal primo minuto o a partita in corso; qualche dubbio anche riguardo a Wojciech ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nella serata odierna, eccezionalmente, saranno tre le squadre italiane impegnate nella UEFA: il Milan e lasfideranno in casa, rispettivamente, Dinamo Zagabria e, mentre il Napoli (il cui match era inizialmente inieri) sarà di scena in trasferta contro i Rangers. Dopo l’esordio segnato da una sconfitta contro il PSG, per i bianconeri si profila una sfida non del tutto decisiva, ma piuttosto importante: presumibilmente lasi contenderà il secondo posto nel girone H proprio con i lusitani, da qui l’importanza di fare risultato. Massimiliano Allegri ha annunciato il rientro di Angel Di Maria, anche se c’è ancora incertezza circa il suo utilizzo, se dal primo minuto o a partita in corso; qualche dubbio anche riguardo a Wojciech ...

