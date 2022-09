Juventus-Benfica oggi in tv: data, orario e diretta streaming Youth League 2022/2023 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il programma con l’orario, la diretta tv e streaming di Juventus-Benfica, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Youth League 2022/2023. Dopo la sconfitta all’esordio in casa del Psg, i bianconeri sono pronti a tornare in campo per andare a caccia dei primi punti. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 14 settembre alle ore 14. Non è prevista diretta tv o streaming. SEGUI LA diretta TESTUALE SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il programma con l’, latv edi, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di. Dopo la sconfitta all’esordio in casa del Psg, i bianconeri sono pronti a tornare in campo per andare a caccia dei primi punti. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 14 settembre alle ore 14. Non è previstatv o. SEGUI LATESTUALE SportFace.

GiovaAlbanese : Qui Continassa: allenamento differenziato sul campo per #Szczesny e lavoro parzialmente in gruppo per #DiMaria, che… - juventusfc : Termina qui la conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Benfica. A breve, su - DiMarzio : #UCL, @juventusfc | La conferenza stampa di #Allegri alla vigilia della gara contro il @SLBenfica - sportface2016 : #Juventus, dimenticare la #Salernitana: il #Benfica è insidioso, ma #Allegri ha l’obbligo di vincere - sportli26181512 : Juve-Benfica: Prime, Sky o Dazn? Dove vederla in tv e in streaming: Juve-Benfica: Prime, Sky o Dazn? Dove vederla i… -