Juventus-Benfica, nuovo modulo e tripla novità per Allegri (Di mercoledì 14 settembre 2022) Juventus-Benfica potrebbe rivelarsi già decisiva per il cammino in Champions League dei bianconeri. Gli uomini di Allegri tenteranno di spingere il piede sull’acceleratore per cercare di centrare la vittoria e smuovere la classifica Qualche punto interrogativo, dubbi e occhio al nuovo modulo. La Juventus si prepara alla sfida contro il Benfica, match valido per la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 14 settembre 2022)potrebbe rivelarsi già decisiva per il cammino in Champions League dei bianconeri. Gli uomini ditenteranno di spingere il piede sull’acceleratore per cercare di centrare la vittoria e smuovere la classifica Qualche punto interrogativo, dubbi e occhio al. Lasi prepara alla sfida contro il, match valido per la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

GiovaAlbanese : Qui Continassa: allenamento differenziato sul campo per #Szczesny e lavoro parzialmente in gruppo per #DiMaria, che… - juventusfc : Termina qui la conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Benfica. A breve, su - DiMarzio : #UCL, @juventusfc | La conferenza stampa di #Allegri alla vigilia della gara contro il @SLBenfica - sportli26181512 : Juve, senti Nuno Gomes: 'Un Benfica tutto all’attacco. Vlahovic? Pare Haaland...': Juve, senti Nuno Gomes: 'Un Benf… - TuttocalcioS : 3 italiane oggi impegnate in #ChampionsLeague! Ecco gli orari e dove seguirle: Ore 18:45 Milan-Dinamo Zagabria?? Ore… -