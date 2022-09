Juventus-Benfica | Joao Mario segna e provoca i tifosi Accenno di rissa VIDEO

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Si respira nervosismo all’Allianz Stadium in occasione del match di Champions League tra. La squadra di Allegri è passata in svantaggio, ma ha subito il gol del pareggio su rigore. La firma è di, vecchia conoscenza del calcio italiano. E il portoghese non sembra aver dimenticato il suo passato non entusiasmante all’Inter. Gol dagli undici metri ed esultanza polemica con il gesto delle orecchie sotto il settore deibianconeri. Un gesto che ha fatto infuriaree calciatori. Su tutti Perin, ammonito insieme a. Poi l’di, ma l’allarme è subito rientrato.SportFace.

'Allegri via Lo paghi tu quello che viene...'. Una battuta di Maurizio Arrivabene, ad della Juventus, vivacizza la vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica.

ARBITRO: Felix Zwayer (Germania)
CLASSIFICA GRUPPO H: Juventus e Paris Saint-Germain 3 punti; Benfica e Maccabi Haifa 0

Dopo l'esordio con sconfitta per 2-1 al Parco dei Principi, riprende il cammino della Juventus in Champions League. Nel secondo turno del gruppo H, la squadra di Allegri affronta il Benfica.