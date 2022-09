Juventus-Benfica 1-2 | Schmidt | “Siamo stati coraggiosi | vittoria meritata”

juventusfc : 1' |??| Inizia Juventus-Benfica ? Forza Juve! ???? #JUVBEN #UCL - pisto_gol : Un #Napoli da sogno vince anche in Scozia, sbaglia un rigore con #Zielinski ma segna tre gol ai #Rangers, una… - JuventusFCYouth : #Under19 | @UEFAYouthLeague 2° giornata ?? Juventus ?? Benfica ??? Mercoledì 14 settembre ? 14:00 Forza ragazzi! ??… - lccatt : RT @DiMarzio: #UCL LIVE | @juventusfc, le parole di Massimiliano #Allegri al termine della partita contro il @SLBenfica - imma__bright : RT @TheEuropeanLad: FT: Juventus 1-2 Benfica. 1. PSG (6) 2. Benfica (6) 3. Maccabi Haifa (0) 4. Juventus (0) -

"Io a rischio No, i momenti difficili fanno parte del gioco - ha detto Allegri dopo la seconda sconfitta di fila nelle prime due gare della fase a gironi - . Le uniche cose da fare sono stare zitti e ...Seconda pesante sconfitta per lain Champions League. I bianconeri si arrendono in casa per 1 - 2 ale sui social si riversa tutta ...Allo Stadio Allianz, la sfida Juventus Benfica valida per la seconda giornata di Champions League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Allianz, la sfida tra Juventus e Be ...(Adnkronos) – “Non mi sento assolutamente a rischio, sono momenti che fanno parte del calcio”. Massimiliano Allegri si considera saldo sulla panchina della Juventus nonostante i risultati deludenti. L ...