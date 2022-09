Juventus, Allegri: «Il risultato col Benfica arriverà solo con una bella prestazione» (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’allenatore della Juventus Allegri ha parlato in vista della partita contro il Benfica Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video in vista della partita contro il Benfica. COME VINCERE- «Servirà una bella prestazione, perchè arriva il risultato solo con una bella prestazione. Giocare contro i portoghesi è difficile, sono dei bravi palleggiatori. Sarà complicata, servirà essere bravi, giocare da squadra, con compattezza». VITTORIA CHE MANCA – «Sappiamo di dover creare i presupposti per tornare competitivi per poter vincere lo Scudetto. Con il Benfica è un passaggio importante, ma non decisivo. Bisogna ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’allenatore dellaha parlato in vista della partita contro ilMassimiliano, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video in vista della partita contro il. COME VINCERE- «Servirà una, perchè arriva ilcon una. Giocare contro i portoghesi è difficile, sono dei bravi palleggiatori. Sarà complicata, servirà essere bravi, giocare da squadra, con compattezza». VITTORIA CHE MANCA – «Sappiamo di dover creare i presupposti per tornare competitivi per poter vincere lo Scudetto. Con ilè un passaggio importante, ma non decisivo. Bisogna ...

