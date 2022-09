Juventus, Allegri: «Anche vincendo non cambierebbe molto la situazione» (Di mercoledì 14 settembre 2022) Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato nel pre partita del match di Champions League contro il Benfica Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime nei minuti che precedono Juve-Benfica. SQUADRE PORTOGHESI – «Giocare con i portoghesi è sempre difficile, noi dobbiamo fare un’ottima fase offensiva ed essere bravi nella nostra metà campo che non lo siamo stati nelle ultime gare». PRECEDENTI CON PORTOGHESI – «Siamo caduti negli ottavi e nei quarti, speriamo di fare meglio. È una partita importante ma non decisiva. Perdendo comprometti tanto, ma vincendo non cambia molto, devi fare 10 punti». CONTINUA SU JuventusNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Massimiliano, tecnico della, ha parlato nel pre partita del match di Champions League contro il Benfica Massimilianoè intervenuto ai microfoni di Amazon Prime nei minuti che precedono Juve-Benfica. SQUADRE PORTOGHESI – «Giocare con i portoghesi è sempre difficile, noi dobbiamo fare un’ottima fase offensiva ed essere bravi nella nostra metà campo che non lo siamo stati nelle ultime gare». PRECEDENTI CON PORTOGHESI – «Siamo caduti negli ottavi e nei quarti, speriamo di fare meglio. È una partita importante ma non decisiva. Perdendo comprometti tanto, manon cambia, devi fare 10 punti». CONTINUA SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

