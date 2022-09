Juventus a zero punti dopo le prime due giornate di Champions: è la prima volta nella storia (Di mercoledì 14 settembre 2022) La Juventus per la prima volta nella storia è a zero punti dopo le prime due giornate di Champions League: i dettagli La Juventus è ancora a quota zero punti in Champions League dopo le prime due giornate del girone e, come svelato su Twitter da Opta, è la prima volta nella storia del club bianconero. Decisiva, in tal senso, è stata la sconfitta per 1-2 contro il Benfica arrivata dopo il primo ko col Psg della scorsa settimana con lo stesso risultato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Laper laè aleduediLeague: i dettagli Laè ancora a quotainLeagueleduedel girone e, come svelato su Twitter da Opta, è ladel club bianconero. Decisiva, in tal senso, è stata la sconfitta per 1-2 contro il Benfica arrivatail primo ko col Psg della scorsa settimana con lo stesso risultato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

EnricoTurcato : Sapete quante volte nella sua storia la Juventus aveva perso le prime 2 partite di Champions League? Zero. Questa… - gippu1 : #JuventusBenfica Per la prima volta nella storia la Juventus e Massimiliano Allegri fanno zero punti nelle prime due giornate di Champions. - Jackz_B_ : RT @EnricoTurcato: Sapete quante volte nella sua storia la Juventus aveva perso le prime 2 partite di Champions League? Zero. Questa la PR… - PGuarino93 : RT @EnricoTurcato: Sapete quante volte nella sua storia la Juventus aveva perso le prime 2 partite di Champions League? Zero. Questa la PR… - JVTW_official : RT @Mikfinoallafine: Sapete quante volte nella sua storia la Juventus aveva perso le prime 2 partite di Champions League? Zero. Questa la… -