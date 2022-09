Juve, una mossa di mercato poteva far saltare Arthur al Liverpool (Di mercoledì 14 settembre 2022) Come rivela As, il Liverpool si era mosso per ingaggiare Federico Valverde poco prima della fine del mercato estivo ed era disposto a pagare... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 14 settembre 2022) Come rivela As, ilsi era mosso per ingaggiare Federico Valverde poco prima della fine delestivo ed era disposto a pagare...

juventusfc : La vigilia di Juve-Benfica ?????? Il dietro le quinte di una grande sfida! Il video completo ?? - marattin : Per una volta non faccio il tifoso della Juve, ma il semplice appassionato di sport. E vi chiedo: leggendo questo c… - sportmediaset : Gravina: 'Juve-Salernitana? Nessuno sbaglio di arbitro e Var, diamoci una calmata' #Gravina #Figc #JuveSalernitana… - matti22t : @Erfaina1988 Ibra a 22 anni non faceva neanche la metà dei gol di Haaland. Ricordo bene che fino a che non è approd… - pietromichi : @albese5 @ilbanale @massimozampini @tuttosport No no, classica risata di chi compatisce chi sta delirando e ogni vo… -