Juve, Bonucci non si nasconde: 'Fischi meritati, siamo preoccupati' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Juventus sconfitta in casa dal Benfica e sonoramente Fischiata dai propri tifosi al termine della seconda giornata della fase a gironi di Champions League ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 settembre 2022)ntus sconfitta in casa dal Benfica e sonoramenteata dai propri tifosi al termine della seconda giornata della fase a gironi di Champions League ...

tuttosport : ?? #JuveSalernitana: #Marcenaro a Danilo: 'L'ha toccata #Bonucci'. Ma non è vero! ?? - claudioguerrini : Non sono della Juve, vedo calcio per piacere. Non uso mai il verbo ‘rubare’. Ma se sei al var e decidi che #Bonucci… - forumJuventus : CLAMOROSO! Sky Sport Tech misura le distanze e conferma quanto avevamo già detto nel nostro tweet: #Bonucci era ten… - rgotogreco : @forumJuventus Saro juventino per vita, ma dovete finirla di comprare giocatori finiti e scarsi, la juve di oggi er… - Mar__J05 : RT @NicolaBalice: #Bonucci ha ragione, i fischi sono giusti. La #Juve dura troppo poco, non è ancora una squadra: non lo è stata quando ser… -