Juve - Benfica 1 - 2: Milik non basta, la qualificazione Champions si complica (Di mercoledì 14 settembre 2022) Altro giro, altro tonfo. Se il ko con il Psg al Parco dei Principi era in qualche modo preventivabile o pronosticabile, quello con il Benfica allo Stadium suona quasi come una condanna. La Juve di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 settembre 2022) Altro giro, altro tonfo. Se il ko con il Psg al Parco dei Principi era in qualche modo preventivabile o pronosticabile, quello con ilallo Stadium suona quasi come una condanna. Ladi ...

juventusfc : ?? I nostri 11 per Juve-Benfica ? #UCL #JUVBEN - romeoagresti : La #Juve si prepara per il #Benfica: #DiMaria in gruppo. Alex Sandro, Rabiot e Locatelli non sono in gruppo in ques… - juventusfc : La vigilia di Juve-Benfica ?????? Il dietro le quinte di una grande sfida! Il video completo ?? - Trbipolare : RT @capitanfooturo: La juve depredata dal Benfica. #JuveBenfica - Agato_Agato : RT @cmdotcom: Un cappuccino con #Sconcerti: col #Benfica serve una partita da #Juve. Conta solo vincere, non importa come #Champions #JuveB… -