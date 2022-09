Jean-Luc Godard e il suicidio assistito: «Se la vita è un dono, ha fatto ciò che voleva di quel regalo» (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il filosofo Umberto Galimberti riflette sulla scelta del regista francese, che ha deciso di farla finita, non perché malato, ma perché «era esausto» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il filosofo Umberto Galimberti riflette sulla scelta del regista francese, che ha deciso di farla finita, non perché malato, ma perché «era esausto»

Radio3tweet : La fotografia è verità, diceva, e il cinema è verità ventiquattro volte al secondo. Jean Luc Godard ci ha lasciati… - TgLa7 : Cinema, morto il regista Jean Luc Godard - RaiNews : Celebre il suo primo lungometraggio 'Fino all'ultimo respiro' del 1959 con Belmondo e Seberg, manifesto della nouve… - Faustanthonia73 : RT @Daniela8753990: E non saprai mai se un ricordo è qualcosa che hai, o che hai perso per sempre. - Jean Luc Godard #SuiteFrancese https… - Magnacaura : RT @mammeonline: E parliamo di Jean Luc Godard, riposi in pace, che ha usufruito del suicidio assistito in Svizzera pur non essendo malato… -