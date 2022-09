«It’s Personal», l’unicità della persona nel nuovo corso del marchio Triumph (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ambassador per il debutto in Italia della campagna di comunicazione più personale di sempre della lingerie Triumph, la cantautrice Annalisa è testimone, con le sue multisfaccettature di donna, del claim dell’ultimo prodotto, un reggiseno extra confortevole, e della nuova filosofia del marchio. «Flex Smart - It’s personal» rappresenta il primo passo di nuovo percorso di sviluppo della visione e identità a livello globale, strategia che coinvolgerà tutti i Paesi in cui il leader di settore, da oltre 130 anni, vuole aumentare e sostenere l’empowerment al femminile, quale esaltazione delle differenti individualità e di una immagine rinnovata, fresca e moderna. Il noto ... Leggi su panorama (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ambassador per il debutto in Italiacampagna di comunicazione piùe di semprelingerie, la cantautrice Annalisa è testimone, con le sue multisfaccettature di donna, del claim dell’ultimo prodotto, un reggiseno extra confortevole, enuova filosofia del. «Flex Smart -» rappresenta il primo passo diperdi sviluppovisione e identità a livello globale, strategia che coinvolgerà tutti i Paesi in cui il leader di settore, da oltre 130 anni, vuole aumentare e sostenere l’empowerment al femminile, quale esaltazione delle differenti individualità e di una immagine rinnovata, fresca e moderna. Il noto ...

glooit : «It’s Personal», l’unicità della persona nel nuovo corso del marchio Triumph leggi su Gloo - panorama_it : «Flex Smart - It’s Personal» rappresenta il primo passo di nuovo percorso di sviluppo della visione e identità a li… - panorama_it : «Flex Smart - It’s Personal» rappresenta il primo passo di nuovo percorso di sviluppo della visione e identità a li… - aoutlentilles : purtroppo il modo triste in cui dice 'i care' is something that can be so personal soprattutto per via del fatto ch… -