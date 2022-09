Italvolley campione del mondo | Lucchetta | “Giannelli il simbolo della Nazionale”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 14 settembre 2022) “Io, dopo questa gioia, me ne posso anche tornare tranquillamente nel sarcofago. Che non si parli più di noi, adesso ci sono loro e tocca a loro emozionarci e vincere”, afferma in un’intervista al quotidiano La Ragione, Andrea, capitano e uomo decisivo dello storico titolo mondiale del 1990 in Brasile. “Simone–continua– ha usato parole da uno‘generazione di fenomeni’, quando ero io capitano. Noi giocavamo per la maglia e per il tricolore. Il gruppo di allora scardinò une fece i conti anche con delle resistenze, ma c’erano solo carta stampata e televisione. Ora te la vedi con i social e tutto il resto.è stato fondamentale, in sintonia con la Federazione, nel dare valore alla maglia ...