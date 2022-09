Italia-Francia oggi, Europei basket 2022: orario, programma, tv streaming (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il grande giorno è finalmente arrivato: alle ore 17:15 si alzerà il sipario alla Mercedes-Benz Arena di Berlino per la sfida tra Italia e Francia, quarti di finale dell’Eurobasket 2022. Gli Azzurri di Gianmarco Pozzecco non vogliono fermarsi, dopo essersi sbarazzati negli ottavi della Serbia di Nikola Jokic per 94-86 grazie ai 22 punti di uno scatenato Marco Spissu ed i 21 di Nicolò Melli. Anche quest’oggi l’Italia parte con l’etichetta di Underdog (‘sfavorita’ in inglese, ndr), provando a sorprendere anche la corazzata transalpina che punta ad arrivare in fondo alla competizione continentale. E poi c’è da vendicare la sconfitta rimediata nei quarti del torneo olimpico di Tokyo della scorsa estate (75-82). La Francia si presenta al match odierno dopo aver battuto – non ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il grande giorno è finalmente arrivato: alle ore 17:15 si alzerà il sipario alla Mercedes-Benz Arena di Berlino per la sfida tra, quarti di finale dell’Euro. Gli Azzurri di Gianmarco Pozzecco non vogliono fermarsi, dopo essersi sbarazzati negli ottavi della Serbia di Nikola Jokic per 94-86 grazie ai 22 punti di uno scatenato Marco Spissu ed i 21 di Nicolò Melli. Anche quest’l’parte con l’etichetta di Underdog (‘sfavorita’ in inglese, ndr), provando a sorprendere anche la corazzata transalpina che punta ad arrivare in fondo alla competizione continentale. E poi c’è da vendicare la sconfitta rimediata nei quarti del torneo olimpico di Tokyo della scorsa estate (75-82). Lasi presenta al match odierno dopo aver battuto – non ...

