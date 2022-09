Italia-Francia, Basile benedice la Nazionale: “Ha lo stesso spirito di Atene 2004. Il Poz? In campo pensava solo all’attacco, ora invece…” (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Nella Nazionale che ha battuto la Serbia ho rivisto lo spirito di quella del 2004. Certe partite si soffre più a guardarle che a giocarle. Avrei voluto esser in campo con loro perché si vedeva che si divertivano”. Parola di Gianluca Basile, 47 anni nativo di Ruvo di Puglia. Grazie ai suoi “tiri ignoranti”, l’Italbasket ha vinto un argento olimpico nel 2004 ad Atene e un bronzo agli Europei nel 2003 in Svezia. Quel giorno a Stoccolma un’Italia “operaia” riuscì a superare la Francia della stella Nba Tony Parker. Diciannove anni dopo l’Italia affronterà di nuovo i transalpini ai quarti di finale di Eurobasket. Per entrare nelle prime quattro d’Europa servirà una “gara perfetta” come quella contro la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Nellache ha battuto la Serbia ho rivisto lodi quella del. Certe partite si soffre più a guardarle che a giocarle. Avrei voluto esser incon loro perché si vedeva che si divertivano”. Parola di Gianluca, 47 anni nativo di Ruvo di Puglia. Grazie ai suoi “tiri ignoranti”, l’Italbasket ha vinto un argento olimpico nelade un bronzo agli Europei nel 2003 in Svezia. Quel giorno a Stoccolma un’“operaia” riuscì a superare ladella stella Nba Tony Parker. Diciannove anni dopo l’affronterà di nuovo i transalpini ai quarti di finale di Eurobasket. Per entrare nelle prime quattro d’Europa servirà una “gara perfetta” come quella contro la ...

