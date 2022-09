Italia-Argentina in tv: orario, canale, diretta streaming Coppa Davis 2022 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il programma, la data, gli orari e la copertura televisiva di Italia-Argentina, seconda sfida del girone A per gli azzurri nella Coppa Davis 2022. All’Unipol Arena di Casalecchio di Reno si giocherà venerdì 16 settembre con inizio alle ore 15:00. La diretta televisiva è affidata alla Rai (Rai 2 fino alle 19:30, poi Rai Sport+), e Sky Sport Uno. In streaming la sfida sarà disponibile sulla piattaforma SuperTennix. CALENDARIO COMPLETO PROGRAMMA Italia-Argentina (VENERDI’ 16 SETTEMBRE)Ore 15:00 – 1°singolare: Matteo Berrettini (ITA) vs Sebastian Baez (ARG)a seguire – 2°singolare: Jannik Sinner (ITA) vs Diego Schwartzman (ARG)a seguire – doppio: Fabio Fognini/Simone Bolelli (ITA) vs Maximo Gonzalez/Horacio Zeballos (ARG) SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il programma, la data, gli orari e la copertura televisiva di, seconda sfida del girone A per gli azzurri nella. All’Unipol Arena di Casalecchio di Reno si giocherà venerdì 16 settembre con inizio alle ore 15:00. Latelevisiva è affidata alla Rai (Rai 2 fino alle 19:30, poi Rai Sport+), e Sky Sport Uno. Inla sfida sarà disponibile sulla piattaforma SuperTennix. CALENDARIO COMPLETO PROGRAMMA(VENERDI’ 16 SETTEMBRE)Ore 15:00 – 1°singolare: Matteo Berrettini (ITA) vs Sebastian Baez (ARG)a seguire – 2°singolare: Jannik Sinner (ITA) vs Diego Schwartzman (ARG)a seguire – doppio: Fabio Fognini/Simone Bolelli (ITA) vs Maximo Gonzalez/Horacio Zeballos (ARG) SportFace.

