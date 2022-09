Italbasket | Spissu rivela quanto hanno speso con la carta di credito di Pozzecco | “Acqua e ali di pollo | ecco il conto…”

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Dodici giocatori di basket professionisti seduti intorno a un tavolo con in mano ladidel loro coach.fame, devono recuperare le forze e festeggiare il passaggio del turno ai quarti di finale dell’Europeo, dopo aver vinto – ribaltando i pronostici – contro la Serbia. Poteva andare peggio a Gianmarco, perché i ragazzi dell’nonapprofittato troppo del suo portafoglio. Un menù tutto sommato equilibrato e un costo contenuto, visto il numero (e la stazza) dei commensali: ali di, per un conto totale di 700 euro. A svelarlo è stato Marconell’incontro con i media alla vigilia dei quarti di finale contro la Francia (palla a due oggi, ore 17.15). Il fedelissimo ...

LiaCapizzi : Qualcuno chiede: iniziate la Domenica Sportiva con volley e basket? Ma dico io: sono domande da fare!? Ovvio (altri… - dchinellato : Il cielo è azzurro sopra Berlinoooooo!!! Questa #Italbasket ha due ???? così!!! 94-86 alla Serbia e quarti di finale… - Eurosport_IT : Foto recentissima di Marco Spissu #Italbasket | #EuroBasket | #ItaliaSerbia - Fprime86 : RT @FedeCocchi: Tra il martello di #Michieletto, il cuore di #Spissu e la follia di #Pozzecco, Matteo #Berrettini ha riempito il cuore d’az… - Deiana_Luca9 : RT @FedeCocchi: Tra il martello di #Michieletto, il cuore di #Spissu e la follia di #Pozzecco, Matteo #Berrettini ha riempito il cuore d’az… -

... le parole di Marcosubito dopo la partita " "La sua espulsione ci ha smosso qualcosa dentro:... ha comunque costituito un azzardo all'interno di una partita che l'ha dovuto giocare ...... dal primo turno di Coppa Davis ai tanto attesi quarti di finale dell'guidata dalla sana ... Gobert e Fournier sono caldi, ma anche Melli,e compagni hanno dimostrato la loro mano ...Dopo l'incredibile impresa contro la Serbia gli azzurri di Pozzecco si giocano un posto in semifinale contro i transalpini: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla sfida ...Gli azzurri, reduci dalla splendida vittoria contro la Serbia, sfidano i transalpini per un posto in semifinale. Precedenti e tutto quello che c'è da sapere ...