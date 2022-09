ItalBasket, finisce il cammino europeo per i nostri azzurri (Di mercoledì 14 settembre 2022) Come un anno fa alle Olimpiadi, l’Italia del basket esce dal campionato europeo contro la Francia. È stata un gara all’ultimo respiro quella tra Francia e Italia, che ha visto i nostri cugini d’oltralpe avere la meglio, ma soltanto dopo un tempo supplementare. Una partita equilibrata fino all’ultimo minuto, ma che è terminata con un risultato di 93-85 per i Francesi, che si qualificano così alla semifinale dell’europeo di basket 2022. I transalpini hanno tenuto le redini del match per tutto il primo tempo, andando all’intervallo su un parziale di 38-31. Nel terzo quarto, con ben 31 punti segnati, gli azzurri hanno ribaltato la situazione a loro favore, finendo 56-62. Magnifica la prestazione del solito Spissu, che ha finito la gara con 21 punti, insieme ad un fantastico Fontecchio. Nell’ultimo quarto ... Leggi su notizieitaliaonline (Di mercoledì 14 settembre 2022) Come un anno fa alle Olimpiadi, l’Italia del basket esce dal campionatocontro la Francia. È stata un gara all’ultimo respiro quella tra Francia e Italia, che ha visto icugini d’oltralpe avere la meglio, ma soltanto dopo un tempo supplementare. Una partita equilibrata fino all’ultimo minuto, ma che è terminata con un risultato di 93-85 per i Francesi, che si qualificano così alla semifinale dell’di basket 2022. I transalpini hanno tenuto le redini del match per tutto il primo tempo, andando all’intervallo su un parziale di 38-31. Nel terzo quarto, con ben 31 punti segnati, glihanno ribaltato la situazione a loro favore, finendo 56-62. Magnifica la prestazione del solito Spissu, che ha finito la gara con 21 punti, insieme ad un fantastico Fontecchio. Nell’ultimo quarto ...

Eurosport_IT : L'Europeo dell'Italia finisce qui ?? #Italbasket | #EuroBasket | #ItaliaFrancia - RobertoLigorio8 : Finale amaro. Non basta il cuore e l'orgoglio agli Azzurri, che sono fuori da #Eurobasket2022 - Sigma_Sports : RT @Eurosport_IT: L'Europeo dell'Italia finisce ai quarti ma quanto fatto dai ragazzi di Pozzecco va oltre il risultato del campo, per il c… - Eurosport_IT : L'Europeo dell'Italia finisce ai quarti ma quanto fatto dai ragazzi di Pozzecco va oltre il risultato del campo, pe… - Fresatura_Bo : Finisce la favola dell’Italbasket agli Europei: Francia in semifinale -