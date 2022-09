Italbasket, è di nuovo Francia ai quarti: Gobert pericolo numero uno, serve Spissu in formato Serbia (Di mercoledì 14 settembre 2022) Quando si parla di Italia e Francia, si parla di un classico dello sport non solo europeo ma anche mondiale: basti pensare che negli ultimi dieci giorni le due nazionali si sono scontrate agli Europei di pallanuoto, sia femminile che maschile, nonché ai Mondiali maschili di volley, queste ultime due entrambe ai quarti di finale. Per non parlare del calcio, in cui Italia-Francia rievoca soprattutto la vittoria del Mondiale del 2006 da parte degli Azzurri di Marcello Lippi ai rigori. E la sfida si riproporrà agli Europei di basket tra le selezioni di Gianmarco Pozzecco e Vincent Collet nella cornice della splendida Mercedes-Benz Arena di Berlino; quarti di finale, proprio come successe lo scorso anno alle Olimpiadi di Tokyo, quando vinsero i transalpini, i quali sarebbero poi arrivati a giocarsi la finale contro gli ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Quando si parla di Italia e, si parla di un classico dello sport non solo europeo ma anche mondiale: basti pensare che negli ultimi dieci giorni le due nazionali si sono scontrate agli Europei di pallanuoto, sia femminile che maschile, nonché ai Mondiali maschili di volley, queste ultime due entrambe aidi finale. Per non parlare del calcio, in cui Italia-rievoca soprattutto la vittoria del Mondiale del 2006 da parte degli Azzurri di Marcello Lippi ai rigori. E la sfida si riproporrà agli Europei di basket tra le selezioni di Gianmarco Pozzecco e Vincent Collet nella cornice della splendida Mercedes-Benz Arena di Berlino;di finale, proprio come successe lo scorso anno alle Olimpiadi di Tokyo, quando vinsero i transalpini, i quali sarebbero poi arrivati a giocarsi la finale contro gli ...

AlbaEmilian : RT @Italbasket: Quarti di finale, di nuovo. Un palcoscenico prestigioso, di nuovo. Francia vs Italia, di nuovo. Non ?? Vediamo ?? L’ora ?? #… - AlbaEmilian : RT @Italbasket: ?? Pronto, Azzurri? Sì, ci servirebbe di nuovo la modalità-?????????? ?? #Italbasket | #EuroBasket - DanieleMirabe86 : RT @Italbasket: ?? Pronto, Azzurri? Sì, ci servirebbe di nuovo la modalità-?????????? ?? #Italbasket | #EuroBasket - Fra_Bregantin : RT @Italbasket: Quarti di finale, di nuovo. Un palcoscenico prestigioso, di nuovo. Francia vs Italia, di nuovo. Non ?? Vediamo ?? L’ora ?? #… - Fra_Bregantin : RT @Italbasket: ?? Pronto, Azzurri? Sì, ci servirebbe di nuovo la modalità-?????????? ?? #Italbasket | #EuroBasket -