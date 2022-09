Italbasket | che peccato | perde in volata con la Francia 93 - 85 ed esce dagli Europei

PIERPARDO : Il potere che due tiri liberi sbagliati possono avere sul mio umore. E comunque grazie @Italbasket (pazzo di voi). - Eurosport_IT : In campo è emotivo, ci piace perché ci fa entrare nella partita e sentiamo le sue stesse vibrazioni anche lontani d… - Italbasket : “Pronto? Sì buonasera, non è che mi può preparare una stampa? È successa una cosa…” ?? #Italbasket | #EuroBasket - ilnonnosimpson : RT @morasca9: Vi voglio bene ragazzoni ora più che mai?? fa male, ma siate fieri di quello che avete fatto???? @Italbasket - isoh3I : RT @MarcoAMunno: Nell'abbraccio fra coach Pozzecco e Nik Melli tutto il cuore di un'@Italbasket che ancora una volta, contro lo squadrone f… -

La Francia sorride ancora una volta ai supplementari, batte l'93 - 85 e si aggiudica un pass per le semifinali dell' Europeo di pallacanestro . Gli ... con Fourniermette a referto 9 ...La Francia non si fa pregare e trascina la partita ai supplementari (altro errore di Fontecchio sulla sirenapoteva valere la vittoria). L'Italia sente il peso di aver gettato due enormi ...Dall'altra parte però un super Melli e un Datome sempre lucido uscendo dalla panchina, piazzano un mini parziale che vale prima il -1, poi addirittura il +6 di fine terzo quarto con due layup in fila ...L’Italbasket tira male ma resta comunque attaccata alla partita ... La Francia non molla, riesce a trovare le penetrazioni che erano mancate prima e all’ultimo trovare il pari complice anche due ...