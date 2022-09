Istanbul Basaksehir-Fiorentina, Italiano in conferenza stampa: orario, canale, diretta tv e streaming (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tutto pronto per la conferenza stampa di Vincenzo Italiano, che presenterà i temi principali alla vigilia di Istanbul Basaksehir-Fiorentina, match della seconda giornata di Conference League 2022/2023: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. In terra turca i viola, in un momento non positivo della loro stagione, cercano la prima vittoria nel girone, visto che all’esordio è arrivato uno scialbo pareggio. Appuntamento alle ore 18.45 di mercoledì 14 settembre, diretta tv possibile su Sky Sport 24, diretta streaming garantita sul canale Youtube dei toscani. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tutto pronto per ladi Vincenzo, che presenterà i temi principali alla vigilia di, match della seconda giornata di Conference League 2022/2023: ecco le informazioni su. In terra turca i viola, in un momento non positivo della loro stagione, cercano la prima vittoria nel girone, visto che all’esordio è arrivato uno scialbo pareggio. Appuntamento alle ore 18.45 di mercoledì 14 settembre,tv possibile su Sky Sport 24,garantita sulYoutube dei toscani. SportFace.

