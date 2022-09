Isola dei Famosi, ex naufraga si sposa in gran segreto (Di mercoledì 14 settembre 2022) Angela Melillo, show-girl del Bagaglino ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2022, tra meno di un mese dirà sì al compagno storico, padre di sua figlia Mia, Cesare San Mauro. Dopo il party con pochi invitati, la coppia volerà alle Maldive per il viaggio di nozze. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Totti-Ilary, parla Fabrizio Corona: “Due borgatari, storia costruita a tavolino” Totti-Ilary, parla Fabrizio Corona: “Due borgatari, storia costruita a tavolino” L'ex re dei paparazzi ha voluto togliersi alcuni sassolini dalla scarpa dopo la rottura tra Totti e Ilary Ilary Blasi, il presunto amante risponde: “Ho letto” Ilary Blasi, il presunto amante ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 14 settembre 2022) Angela Melillo, show-girl del Bagaglino ed exdell’dei2022, tra meno di un mese dirà sì al compagno storico, padre di sua figlia Mia, Cesare San Mauro. Dopo il party con pochi invitati, la coppia volerà alle Maldive per il viaggio di nozze. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Totti-Ilary, parla Fabrizio Corona: “Due borgatari, storia costruita a tavolino” Totti-Ilary, parla Fabrizio Corona: “Due borgatari, storia costruita a tavolino” L'ex re dei paparazzi ha voluto togliersi alcuni sassolini dalla scarpa dopo la rottura tra Totti e Ilary Ilary Blasi, il presunto amante risponde: “Ho letto” Ilary Blasi, il presunto amante ...

riotta : Putin ammette la Caporetto nell'Oblast di Kharkiv, dopo aver negato la ritirata da Kiev e Isola del Serpente. Malum… - trash_italiano : Franco Terlizzi, ex pugile ed ed concorrente dell’Isola dei Famosi, è stato arrestato stamattina nell’ambito di un’… - stanzaselvaggia : Nel 2018 ho scritto un lungo articolo su Franco Terlizzi (che in quel periodo definivano “orso buono” all’isola dei… - MIMoMA22 : RT @014pelletterie: Le cose miglioreranno in questo paese quando Conte sarà tra i candidati dell'isola dei famosi - franco_zanco : @AleLMGO L'isola dei Famosi Contratto annuale con opzione in caso di pianto virale o litigio con Bonolis -