Irene Papas è morta a 96 anni | addio all’icona greca del cinema

repubblica : Morta l'attrice greca Irene Papas, aveva 96 anni, e' stata Penelope nell'Odissea - Agenzia_Ansa : FLASH | Morta a 96 anni la leggendaria attrice greca Irene Papas #ANSA - repubblica : È morta Irene Papas, è stata Penelope dello sceneggiato 'Odissea' [a cura di redazione spettacoli] - SottorivaWalter : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Morta a 96 anni la leggendaria attrice greca Irene Papas #ANSA - lukilotom : RT @Agenzia_Ansa: Morta a 96 anni la leggendaria attrice greca Irene Papas Recitò anche nello sceneggiato tv italiano 'L'Odissea' #ANSA ht… -

è morta. Ci lascia a 96 anni l'attrice greca molto nota anche in Italia per il ruolo di Penelope nello sceneggiato Rai ...'La quintessenza della bellezza ellenica'. Così veniva definita dalla stampa nel momento del massimo successo, quando la sua altezza statuaria (178 centimetri), i suoi intensi occhi neri e i lineamenti forti ma aggraziati, la resero l'immagine della Grecia classica che il cinema degli anni '60 ...Lutto nel mondo del cinema. All’età di 96 anni è morta Irene Papas, l eggendaria attrice greca, protagonista di decine di film. L’annuncio è stato dato dal Ministero della Cultura di Atene. Tra le pel ...Roma, 14 set. (askanews) - Cinema mondiale in lutto per la seconda volta in pochi giorni: dopo la scomparsa di Jean-Luc Godard, addio ad Irene ...