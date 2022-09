Irene Papas | chi era l’attrice che ha interpretato Penelope nello sceneggiato Odissea | origini | figli e film

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 14 settembre 2022)è stata una grande attrice a partire dagli anni 60? in particolare. Riconosciuto in particolare il suo ruolo di. Digreche,ha lavorato inimportanti nel corso della sua lunga carriera., chi era:è nata a Chiliomodi, un paese della Corinzia, nel Peloponneso, il 3 settembre 1926. Il padre, Stavros Lelekou, possedeva un villaggio (lo stesso in cui è nata), mentre la madre Eleni Prevezanou era originaria di Prevesa, in Epiro. Prima di entrare nel mondo della recitazione, ha iniziato la carriera professionale come modella, ...