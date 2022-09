Intesa Confindustria-Bpm | credito agevolato per le aziende che scelgono la transizione energetica

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Bergamo.Bergamo e Banco BPM hanno siglato mercoledì 14 settembre un importante accordo di partnership a sostegno delle imprese associate. L’istituto diguidato da Giuseppe Castagna, infatti, sosterrà lache le imprese bergamasche decideranno di affrontare nei prossimi mesi con una serie di servizi creati ad hoc per loro con lo scopo di agevolare finanziariamente questo passaggio, in genere complesso e particolarmente oneroso. Si tratta di tutte quelle trasformazioni aziendali e di produzione che permetteranno di utilizzare energia rinnovabile o di ridurne i consumi, di utilizzare materiali riciclabili o limitare il consumo di acqua e via dicendo. Necessità che richiedono investimenti rilevanti che, soprattutto in questa fase, non tutti possono affrontare agevolmente ...