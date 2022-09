Intanto nel mondo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Bombardamenti dell’esercito russo in varie regioni dell’Ucraina, quasi cento morti negli scontri tra Armenia e Azerbaigian, la Serbia cancella l’Europride previsto a Belgrado il 17 settembre. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 14 settembre 2022) Bombardamenti dell’esercito russo in varie regioni dell’Ucraina, quasi cento morti negli scontri tra Armenia e Azerbaigian, la Serbia cancella l’Europride previsto a Belgrado il 17 settembre. Leggi

ObsoletusH : @ilvaccinogrigio l'appuntamento elettorale distrae. intanto viene scrutato l'orizzonte [la guerra]. ci sono pensier… - pelvp : @Renzo70582705 Intanto fanno tutti così nel periodo elettorale. Promettono e poi fanno anche l'inverso. Intanto lor… - SignoraDelleOr1 : RT @DavLucia: Pensiamo e ripensiamo Fede non Fede Misteri,dubbi,paure intanto la vita scorre va avanti, come sempre è stato nel suo meravig… - marcovolpicell : RT @DavLucia: Pensiamo e ripensiamo Fede non Fede Misteri,dubbi,paure intanto la vita scorre va avanti, come sempre è stato nel suo meravig… - DavLucia : Pensiamo e ripensiamo Fede non Fede Misteri,dubbi,paure intanto la vita scorre va avanti, come sempre è stato nel s… -