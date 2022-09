Inps, controlli sui pensionati che vivono all’estero: chi rischia di restare senza assegno (Di mercoledì 14 settembre 2022) Non c’è da tremare sulla sedia, ma è bene stare in allarme. Sono in arrivo, infatti, nuovi controlli dell’Inps sulle pensioni dei residenti all’estero. A partire da oggi, mercoledì 14 settembre 2022, l’Istituto nazionale previdenza sociale effettuerà verifiche per provare l’esistenza in vita di chi riceve ogni mese l’assegno della pensione e che non vive più in Italia. Operazioni del genere sono solitamente affidate a Citibank, la banca che si occupa appunto dei pagamenti fuori dall’Italia, ma che è autorizzata ad effettuare solo controlli scaglionati nel tempo. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Pagamento delle pensioni, ecco in quali casi può essere revocata dall’Inps Dovranno provare di essere ancora in vita i pensionati ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 14 settembre 2022) Non c’è da tremare sulla sedia, ma è bene stare in allarme. Sono in arrivo, infatti, nuovidell’sulle pensioni dei residenti. A partire da oggi, mercoledì 14 settembre 2022, l’Istituto nazionale previdenza sociale effettuerà verifiche per provare l’esistenza in vita di chi riceve ogni mese l’della pensione e che non vive più in Italia. Operazioni del genere sono solitamente affidate a Citibank, la banca che si occupa appunto dei pagamenti fuori dall’Italia, ma che è autorizzata ad effettuare soloscaglionati nel tempo. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Pagamento delle pensioni, ecco in quali casi può essere revocata dall’Dovranno provare di essere ancora in vita i...

