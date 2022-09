Inizia un’altra Juventus-Benfica: la partita che in realtà non è mai finita (Di mercoledì 14 settembre 2022) Juventus contro Benfica è una grande classica del calcio europeo, ma non ci sono dubbi sul fatto che le polemiche non siano mai mancate. Questa sera la Juventus dovrà cercare in tutti i modi di raddrizzare la sua classifica in Champions League dopo la sconfitta a Parigi contro il Paris Saint Germain, ma contro Benfica sicuramente non sarà una partita per nulla semplice ricordando anche un vecchio precedente. AdobeIn questa stagione la Juventus è Iniziata davvero nel peggior modo possibile, con solamente due vittorie in sei partite tra campionato e Champions League. La sconfitta dei bianconeri dalla prima giornata dalla più importante competizione europea contro il Paris Saint Germain poteva anche essere messe in considerazione, diventa assolutamente fondamentale ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 14 settembre 2022)controè una grande classica del calcio europeo, ma non ci sono dubbi sul fatto che le polemiche non siano mai mancate. Questa sera ladovrà cercare in tutti i modi di raddrizzare la sua classifica in Champions League dopo la sconfitta a Parigi contro il Paris Saint Germain, ma controsicuramente non sarà unaper nulla semplice ricordando anche un vecchio precedente. AdobeIn questa stagione lata davvero nel peggior modo possibile, con solamente due vittorie in sei partite tra campionato e Champions League. La sconfitta dei bianconeri dalla prima giornata dalla più importante competizione europea contro il Paris Saint Germain poteva anche essere messe in considerazione, diventa assolutamente fondamentale ...

