Infortunio Boga, le condizioni dell'attaccante dell'Atalanta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Infortunio Boga, problemi per l'attaccante dell'Atalanta in allenamento: le ultime sulle sue condizioni fisiche Problemi in casa Atalanta, dove nel corso dell'allenamento odierno si è fermato Jeremie Boga. L'attaccante ivoriano ha riscontrato un problema al retto femorale e giovedì si sottoporrà ad ulteriori accertamenti diagnostici. L'articolo proviene da Calcio News 24.

