Infortunio Basic | tegola per Sarri prima dell’Europa | le condizioni del centrocampista

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Tegola in casa Lazio, Maurizio Sarri in vista della sfida di Europa League perde il centrocampista Toma Basic per infortunio. La mezzala si è fermata in allenamento per un problema al polpaccio, lo staff medico spera non sia nulla di grave per lui.

