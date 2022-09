Incidente d’auto per Gigi Sepe

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 14 settembre 2022) SALERNO – Grande spavento, per fortuna, e nessuna conseguenza seria per il portiere della Salernitana(nella foto) il quale, ieri sera dopo l'allenamento al Mary Rosy, è stato vittima di unstradale sulla litoranea. Un impatto che non ha provocato problemi di salute se non un lieve colpo di frusta che ha costretto il pipelet granata ad indossare precauzionalmente un collare., soccorso da Bonazzoli, Capezzi e Fiorillo che erano nelle rispettive auto dietro di lui, non dovrebbe avere grossi problemi a scendere in campo venerdì sera contro il Lecce anche se le sue condizioni di salute verranno valutate giorno per giorno per escludere ogni possibile strascico.