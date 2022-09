In Svezia la destra vince le elezioni | la premier Andersson si dimette

matteosalvinimi : Anche nella bella e democratica #Svezia, sinistre sconfitte e a casa! Domenica 25 tocca a noi, andiamo a vincere!?? - Corriere : Svezia, boom dell’ultradestra E i socialdemocratici a un passo dall’opposizione - Agenzia_Ansa : Svezia, exit-poll. Sinistra avanti ma è boom dell'estrema destra. Testa a testa tra alleanze, nazionalisti verso un… - contextuo : RT @davcarretta: In Svezia Magdalena Andersson si dimette riconoscendo la vittoria dei partiti di opposizione di destra. - luragiuseppe : RT @boni_castellane: Chissà se domani qualche media mainstream dirà che in Svezia ha ufficialmente vinto la Destra o se continueranno a fis… -

Ora è ufficiale: laavrà un governo di. La premier svedese Magdalena Andersson, leader dei Socialdemocratici, ha annunciato le sue dimissioni Ora è ufficiale: laavrà un governo di. La premier ...La premier ha riconosciuto la vittoria della coalizione di, sostenuta dall'ultradestra dei Democratici Svedesi di Jimmie Akesson. .Il conteggio dei risultati non si è in realtà ultimato, ma Andersson, la prima donna nella storia a guidare l'esecutivo in Svezia, ha ammesso la sconfitta, così aprendo la strada al tentativo del ...