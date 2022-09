In Francia Uber Eats ha cacciato migliaia di rider stranieri (Di mercoledì 14 settembre 2022) La piattaforma di food delivery ha disattivato gli account di 2500 lavoratori senza documenti regolari, dopo averli sfruttati durante la pandemia Leggi su wired (Di mercoledì 14 settembre 2022) La piattaforma di food delivery ha disattivato gli account di 2500 lavoratori senza documenti regolari, dopo averli sfruttati durante la pandemia

