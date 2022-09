In due modi Potter sarà un aggiornamento su Tuchel al Chelsea, secondo l’ex asso della Premier League (Di mercoledì 14 settembre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Graham Potter è stato sostenuto per ottenere il meglio dai giocatori offensivi del Chelsea e riunire la squadra in un modo che l’ex manager Thomas Tuchel non poteva. Il 47enne ha recentemente lasciato il Brighton per dirigere il Chelsea, in quella che sarà senza dubbio una grande sfida per lui rispetto a quella che ha affrontato finora nella sua carriera. Tuttavia, l’ex centrocampista del Manchester United Luke Chadwick è un grande fan di Potter e crede di poter sfruttare di più il talentuoso raccolto di giocatori offensivi che hanno lottato al Chelsea negli ultimi tempi. Parlando esclusivamente a Preso in fuorigiocoChadwick ha nominato Christian Pulisic, Hakim Ziyech e Kai Havertz come ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 14 settembre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Grahamè stato sostenuto per ottenere il meglio dai giocatori offensivi dele riunire la squadra in un modo chemanager Thomasnon poteva. Il 47enne ha recentemente lasciato il Brighton per dirigere il, in quella chesenza dubbio una grande sfida per lui rispetto a quella che ha affrontato finora nella sua carriera. Tuttavia,centrocampista del Manchester United Luke Chadwick è un grande fan die crede di poter sfruttare di più il talentuoso raccolto di giocatori offensivi che hanno lottato alnegli ultimi tempi. Parlando esclusivamente a Preso in fuorigiocoChadwick ha nominato Christian Pulisic, Hakim Ziyech e Kai Havertz come ...

