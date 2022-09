In Champions il Napoli vola | battuti i Rangers 3-0 a Glasgow

(Di mercoledì 14 settembre 2022) AGI - Un rigore sbagliato da Zielinski (due volte, contando la ripetizione), un altro segnato da Politano, poi il primo gol di Raspadori ine il sigillo finale di Ndombele: iltorna dacon una vittoria preziosissima per il cammino in Europa, la seconda consecutiva dopo quella con il Liverpool.3-0, con gli scozzesi costretti all'inferiorità numerica dal 56' per l'espulsione di Sands in occasione del primo episodio da rigore. Con questo successo la squadra di Spalletti si prende la vetta del Gruppo A salendo a 6 punti, lasciandosi alle spalle Liverpool e Ajax (3 punti) e ovviamente anche i(0 punti). Pronti via e nel giro di tre minuti si conta già una grande occasione per parte: Morelos mette fuori di testa da pochi passi, sull'altro ...

gippu1 : Il #Milan torna a vincere una partita di Champions a San Siro dopo quasi 12 anni: 2-0 al Celtic di Van Dijk (!), 18… - SkySport : ?? RANGERS-NAPOLI 0-3 Risultato finale ? ? Rig. #Politano (67’) ?? #Raspadori (85’) ?? #Ndombélé (90’+1) ? ?? CHAMPIO… - Gazzetta_it : #Napoli da impazzire: 3-0 ai Rangers con due rigori sbagliati e primo posto nel girone - IlModeratoreWeb : Il Napoli vince a Glasgow e comanda il girone di Champions - - TMaddalo : RT @CucchiRiccardo: Che bel Napoli. Andare a Glasgow e fare la partita con questa personalità è cosa rara. 7 gol in Champions in due partit… -

Ilpassa con personalità per 3 - 0 ad Ibrox contro i Rangers e vola in testa al gruppo A dellaLeague capitalizzando al massimo il 4 - 1 al Maradona sul Liverpool ...Commenta per primo Vittoria netta dela Glasgow contro i Rangers . 0 - 3 il risultato finale nella seconda giornata diLeague per gli azzurri. Al termine della partita ha parlato il tecnico, Luciano Spalletti . Le sue ...Nel post gara di Prime Video, Massimo Oddo ha parlato della squadra di Luciano Spalletti, a punteggio pieno in Champions League.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...