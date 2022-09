Imprese, Turi (Odcec Napoli): Migliorare asset aziendali per evitare crisi. Caputo: Commercialisti decisivi in momento di grande difficoltà (Di mercoledì 14 settembre 2022) “La nuova normativa tende a evitare che le Imprese vadano in crisi. Per dare continuità all’attività aziendale, però, bisogna che siano presenti assetti organizzativi adeguati, che consentano ai Consigli di amministrazione di recepire tempestivamente lo stato di crisi dell’azienda, in modo da porvi immediato rimedio. Un corretto assetto consentirebbe dunque all’impresa di sopravvivere e non subire gli effetti deleteri della liquidazione giudiziale”. Lo afferma Eraldo Turi, presidente dell’Ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, aprendo il forum sull’importanza degli adeguati assetti organizzativi a favore delle aziende. Per Maria Caputo (consigliere segretario e delegata ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 settembre 2022) “La nuova normativa tende ache levadano in. Per dare continuità all’attività aziendale, però, bisogna che siano presentiti organizzativi adeguati, che consentano ai Consigli di amministrazione di recepire tempestivamente lo stato didell’azienda, in modo da porvi immediato rimedio. Un correttoto consentirebbe dunque all’impresa di sopravvivere e non subire gli effetti deleteri della liquidazione giudiziale”. Lo afferma Eraldo, presidente dell’Ordine dei dottorie degli esperti contabili di, aprendo il forum sull’importanza degli adeguatiti organizzativi a favore delle aziende. Per Maria(consigliere segretario e delegata ...

FLasaracina : @Turi_000 @MikeLinus3 Non abbiamo detto che non ha fatto nulla per le famiglie e le imprese. Io ho detto che a meno… - Turi_000 : @FLasaracina @MikeLinus3 Sono solo balle vostre .. Propaganda da falsi e bugiardi quali siete Ti faccio un esempi… - zagoramo : @Turi_000 @FrancescaMengo Conte ha perfomato benissimo Ha realizzato buona parte di quello per cui ho votato L'ital… - Turi_000 : @laura_maffi @ginocalcinotto @anninavigneto Certo che non lo volevano.. 5/6 miliardi in truffe ristrutturazioni x t… - ginocalcinotto : @Turi_000 @anninavigneto @laura_maffi I soldi vanno alle imprese e ai loro lavoratori. Non a chi è proprietario dell’immobile -