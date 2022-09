Ilary si lascia andare, effusioni in pubblico senza freni [FOTO] (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dolce rivincita per Ilary Blasi: il momento di tenerezza è il riscatto dopo le ultime, pesanti illazioni. Ilary Blasi (fonte youtube)Poche cose hanno segnato l’opinione pubblica più della chiacchieratissima rottura tra il Pupone nazionale e la showgirl Ilary Blasi. Dopo un iniziale momento di rumors insistenti, che vedevano l’ex capitano della Roma molto vicino a Noemi Bocchi, flirt poi smentito da entrambi i coniugi, la coppia ha definitivamente appeso il matrimonio al chiodo. In un rimpallo di accuse e reciproche responsabilità, Ilary Blasi e Francesco Totti stanno tenendo banco più del conflitto in Ucraina, oscurando persino la dipartita della Regina d’Inghilterra. Una recente intervista rilasciata da Totti a “Il Corriere della Sera” ha scoperchiato il vaso di Pandora. La reazione di ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dolce rivincita perBlasi: il momento di tenerezza è il riscatto dopo le ultime, pesanti illazioni.Blasi (fonte youtube)Poche cose hanno segnato l’opinione pubblica più della chiacchieratissima rottura tra il Pupone nazionale e la showgirlBlasi. Dopo un iniziale momento di rumors insistenti, che vedevano l’ex capitano della Roma molto vicino a Noemi Bocchi, flirt poi smentito da entrambi i coniugi, la coppia ha definitivamente appeso il matrimonio al chiodo. In un rimpallo di accuse e reciproche responsabilità,Blasi e Francesco Totti stanno tenendo banco più del conflitto in Ucraina, oscurando persino la dipartita della Regina d’Inghilterra. Una recente intervista rita da Totti a “Il Corriere della Sera” ha scoperchiato il vaso di Pandora. La reazione di ...

alex50va : RT @bravimabasta: Io adoro chi non si lascia intimidire. Per esempio, fossi meno pavido, avrei certamente fatto una battuta sulla fede spo… - EccessiL : #Ilary, lascia perdere le borse. Focalizzati su ciò che conta nella vita. - glka126 : RT @bravimabasta: Io adoro chi non si lascia intimidire. Per esempio, fossi meno pavido, avrei certamente fatto una battuta sulla fede spo… - Rickyrickyric89 : RT @bravimabasta: Io adoro chi non si lascia intimidire. Per esempio, fossi meno pavido, avrei certamente fatto una battuta sulla fede spo… - Moussolinho : RT @bravimabasta: Io adoro chi non si lascia intimidire. Per esempio, fossi meno pavido, avrei certamente fatto una battuta sulla fede spo… -