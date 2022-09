“Ilary ha sposato Totti per convenienza sfruttando il suo nome per fare carriera”: le parole dell’ex della Blasi (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’ex di Ilary Blasi: “Ha sposato Totti per fare carriera” “Ilary ha sposato Totti per fare carriera”: a dirlo è Sean Brocca, ex compagno della Blasi, le cui parole sono state raccolte e riportate, nemmeno a dirlo, da Fabrizio Corona, prima che l’account Instagram dell’ex paparazzo venisse bloccato. Fabrizio Corona, che all’indomani dell’intervista rilasciata da Totti sul Corriere della Sera aveva attaccato l’ormai ex coppia promettendo di “aprire il vaso” e “raccontare la verità” su “una storia costruita e gestita per interessi comuni”, dopo aver pubblicato la foto di una presunta amante ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’ex di: “Haper” “haper”: a dirlo è Sean Brocca, ex compagno, le cuisono state raccolte e riportate, nemmeno a dirlo, da Fabrizio Corona, prima che l’account Instagrampaparazzo venisse bloccato. Fabrizio Corona, che all’indomani dell’intervista rilasciata dasul CorriereSera aveva attaccato l’ormai ex coppia promettendo di “aprire il vaso” e “raccontare la verità” su “una storia costruita e gestita per interessi comuni”, dopo aver pubblicato la foto di una presunta amante ...

zazoomblog : Parla l’ex fidanzato di Ilary Blasi: “Lei lo ha sposato per convenienza lui le ha fatto molte corna” - #Parla… - AnnaMar09013594 : @stanzaselvaggia Ma non si vergogna a pubblicare il regalo di Totti un uomo ancora sposato? E questa sarebbe miglio… - Berlin20223 : RT @Linkiesta: L’autogol di #Totti, le borse di #Ilary e la vita formidabile sceneggiatrice Stiamo assistendo a un sequel, questa volta su… - LucaDiNazareth : Non sapevo nemmeno che Totti fosse sposato con Ilary Clinton - violaaa1981 : RT @Linkiesta: L’autogol di #Totti, le borse di #Ilary e la vita formidabile sceneggiatrice Stiamo assistendo a un sequel, questa volta su… -