Ilary Blasi, «la vita è una»: la decisione sull’ultimo video di Tik Tok. Cosa ha fatto (Di mercoledì 14 settembre 2022) Su TikTok, Ilary Blasi ha mostrato alcune fotografie delle sue vacanze in famiglia a Cortina: peccato che la conduttrice tv abbia dovuto optare per una decisione ‘drastica’ a causa di quello che è avvenuto sui suoi profili social nei giorni scorsi. Prima le tagliatelle della nonna, ora una serata all’opera di Roma. Alla bufera scatenata dall’intervista di Francesco Totti, Ilary Blasi sceglie di rispondere con l’indifferenza, ignorando le provocazioni dell’ex marito e anche di Fabrizio Corona, che dal suo profilo social aveva promesso di rivelare la verità sulla coppia più chiacchierata dell’anno, prima che venisse chiuso. Dopo le dure accuse di Totti, la strategia di Ilary Blasi è quella del silenzio per «tutelare i figli», come ha fatto sapere ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 14 settembre 2022) Su TikTok,ha mostrato alcune fotografie delle sue vacanze in famiglia a Cortina: peccato che la conduttrice tv abbia dovuto optare per una‘drastica’ a causa di quello che è avvenuto sui suoi profili social nei giorni scorsi. Prima le tagliatelle della nonna, ora una serata all’opera di Roma. Alla bufera scatenata dall’intervista di Francesco Totti,sceglie di rispondere con l’indifferenza, ignorando le provocazioni dell’ex marito e anche di Fabrizio Corona, che dal suo profilo social aveva promesso di rivelare la verità sulla coppia più chiacchierata dell’anno, prima che venisse chiuso. Dopo le dure accuse di Totti, la strategia diè quella del silenzio per «tutelare i figli», come hasapere ...

