Ilary Blasi | il presunto amante esce allo scoperto | lo conoscete tutti

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Ildella conduttricelo conoscono: ecco i dettagli della vicenda Una delle conduttrici che con la sua bellezza e la sua professionalità ha conquistato il pubblico di molti reality tra i più seguiti nei palinsesti televisivi Mediaset è proprio lei,. Tra i programmi di successo condotti dalla donna vi sono Grande Fratello Vip, Le Iene, L’Isola dei famosi. Oggi, purtroppo, si è scatenata la bufera mediatica per via della separazione con Francesco Totti e dei presunti tradimenti. Qual è la novità? curiosità (foto web)Sin dall’età di tre anni, la piccolcomincia a calcare il palcoscenico del mondo dello spettacolo, ...

fraversion : la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicin… - riotta : Totti e Ilary Blasi, per 'difendere i figli' li espongono (scoop @a_cazzullo @Corriere bravo!) a insulti, petulanze… - GattoneTele : @tvblogit Con Ilary Blasi inviata da Londra - NowMyNews : Totti Ilary, Rocco Siffredi: 'I wrote Francesco, Blasi calculator' - infoitcultura : Parla l'ex fidanzato di Ilary Blasi: 'Lei lo ha sposato per convenienza, lui le ha fatto molte corna' -

Fanpage.it

Senza citare Dagospia, un quotidiano ha 'ricicciato' la storia dell'attrice dai capelli rossi ( dai, non é difficile indovinare chi é) molto amica di Melory, sorella di. L'attrice in ......sua la voce che narrerà quello che è destinato a essere uno degli eventi più seguiti nella storia della tv Di sicuro Silvia ha dimostrato nel suo Verissimo - che potrebbe non avere- di ... L'ex fidanzato di Ilary Blasi: Stava con Totti per convenienza, sapeva delle corna ma lo accettava Ilary Blasi ieri sera è stata al Teatro dell’Opera di Roma e a fine spettacolo ha incontrato l’étoile Eleonora Abbagnato, scattandosi ...Sean Brocca è l'ex fidanzato di Ilary Blasi: la conduttrice e l'ex modello sono stati insieme un anno, ma cosa sappiamo di lui