Ilary Blasi | ‘fare ciò che è giusto | non quello che conviene’ | spunta il post del fratello della madre Frecciatina a Totti?

fraversion : la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicin… - riotta : Totti e Ilary Blasi, per 'difendere i figli' li espongono (scoop @a_cazzullo @Corriere bravo!) a insulti, petulanze… - Giangi_ilBoomer : Viste le vicissitudini di #Totti e #ilaryblasi, #Fedez sta spostando i suoi #Rolex in un caveau segreto.… - Giangi_ilBoomer : #ilaryblasi: 'Se parlo io, rischiano 50 persone'. Ma che alitosi ha? #14settembre #tottiblasi #tottiilary #Totti… - Strippilippi : RT @O_Strunz: Ilary Blasi: 'Se parlo io, rischiano 50 persone.' Per farvi capire l'alitosi. (Strato Sferico @desale73) #13settembre #tott… -

Continua ad essere di attualità lo scambio di accuse a distanza tra Francesco Totti e. I due, in crisi dal 2021, come ha raccontato lo stesso giocatore, non smettono di lanciarsi frecciatine, l'ultima partita proprio dall' ex giocatore della Roma in un'intervista al ...In quei momenti, molto difficili, lanon gli sarebbe stata vicino. "Non sono i Rolex": Cazzullo, tutta la verità su Francesco TottiTotti ha rivelato di aver trovato delle cimici in auto, probabilmente fatte mettere dall'ex moglie, Ilary Blasi: come funzionano tali strumentiÈ la sua prima uscita ufficiale dopo le “esternazioni” mediatiche di Francesco Totti. Ilary Blasi, magrissima, in pantaloni e blusa nera, cattura decisamente l’attenzione ...