Ilary Blasi | ecco perché avrebbe portato via gli orologi di Totti

fraversion : la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicin… - riotta : Totti e Ilary Blasi, per 'difendere i figli' li espongono (scoop @a_cazzullo @Corriere bravo!) a insulti, petulanze… - Novella_2000 : Ilary Blasi, ecco perché avrebbe sottratto gli orologi di Totti dalla cassaforte - infoitcultura : Totti a casa di Noemi con la piccola Isabel: le foto su Chi che potrebbero far infuriare Ilary Blasi - nieddupierpaolo : RT @leggoit: Cristiano Iovino è la presunta fiamma di Ilary Blasi? Il personal trainer rompe il silenzio dopo l'intervista di Totti https:/… -

Dopo l'intervista rilasciata da Francesco Totti in cui ha rivelato di aver scoperto i messaggi tra la ormai ex mogliee un uomo misterioso, i sospetti si sono concentrati sul nome di Cristiano Iovino . Il nome del personal trainer romano è rimbalzato anche nei mesi scorsi al centro della cronaca rosa, ma ...(che si è concessa una serata all'Opera per ammirare Eleonora Abbagnato) , però, non resterà certo impassibile: la presenza della bambina, Isabel , in queste immagini, segna la rottura di ...Perché, secondo le indiscrezioni, Ilary Blasi avrebbe portato via gli orologi di Totti: ecco cosa sarebbe accaduto.“Non rompere il ca**o e trovati un lavoro”: Alessio La Padula si scaglia contro Fabrizio Corona, che lo aveva indicato come presunto amante di Ilary Blasi. Prima di essere bloccato su Instagram, infat ...