Il vaffa del Bayern Monaco alla Regina Elisabetta | cosa appare sugli spalti | Guarda

(Di mercoledì 14 settembre 2022) La morte delladello scorso weekend ha scatenato le reazioni di tutti. Anche del mondo dello sport: se l'ultima giornata di Premier League è stata rinviata, e in F1 nel GP di Monza si è svolto un minuto di silenzio prima delle FP1, anche alcune partite di Champions League sono state posticipate nel rispetto di Sua Maestà: come Rangers-Napoli, spostata da martedì a stasera alle 21. Decisioni che però non sono piaciute ad alcuni, come ai tifosi del. Durante il match vinto martedì per 2-0 contro il Barcellona dell'ex Robert Lewandowski, con gol di Lucas Hernandez (fratello di Theo) e Sané, ha fatto discutere uno striscione esposto dai tifosi bavaresi con riferimento. Una situazione inaspettata, per la quale proseguono i giorni di ...

Bidiberio : @Napalm51 @PoveroPandemico Uè Africa 'mi stai pattinando sul filo del vaffa' grande Dogui - giampa56998719 : @Alessan79192016 tra l'altro domenica vinciamo i campionati del mondo di volley, la nazionale di basket vince con a… - du00 : @Dimauro1957Di quella che propagandava il m5s ai tempi del VAFFA. Non poteva essere evidentemente praticata attrave… - du00 : @Lorenzo36522471 E' dai tempi del VAFFA che gli avversari dei partiti-simulacro della vecchia repubblica propaganda… - du00 : @Dimauro1957Di ai tempi del VAFFA il m5s se la prendeva giustamente con una certa partedi Costituzione, una delle z… -

Liberoquotidiano.it

Io vorrei chiedere a quelli lìfare, cioè a Renzi, a Calenda, a Berlusconi : ma dal 2008 siete ... Sono venuti anche a una festa dell'Unità a Bologna coi loro. Poi fecero unDue a Cesena ...But Conte got rid of him and brought the movement back to the, albeit with a touch of ... e Giuseppe Conte potrebbe inserire l'aggettivo 'comunista' nella denominazioneM5s. Ove ha... Letta: ... Regina Elisabetta, il "vaffa" del Bayern Monaco: cosa appare sugli spalti L’impresa degli Azzurri sulla Serbia nasce da un vaffa di troppo dell’allenatore, che fa scattare la reazione titanica dei suoi uomini clou. La pallacanestro di Pozzecco non sarà da manuale ma è da fi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...