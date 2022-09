Il topo che gira liberamente tra gli abiti in vetrina nel centro di Roma | VIDEO (Di mercoledì 14 settembre 2022) È partito da un cappello, per poi spostarsi lungo un pantalone e una giacca. Alla fine è sceso sulla borsa, prima di cercare rifugio tra le pieghe degli altri abiti presenti in vetrina. Accade, ancora una volta, a Roma. In pieno centro. Il VIDEO è stato girato da un passante che stava camminando nei pressi della zona del Pantheon e poi è stato pubblicato sui social da alcune pagine che hanno un grande seguito nella capitale. E lì, nelle immagini, si vede un topo aggirarsi tranquillamente tra i vestiti esposti nella vetrina di una boutique. topo cammina sui vestiti in vetrina in un negozio nel centro di Roma Ovviamente, come spesso capita, questo filmato che immortala ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) È partito da un cappello, per poi spostarsi lungo un pantalone e una giacca. Alla fine è sceso sulla borsa, prima di cercare rifugio tra le pieghe degli altripresenti in. Accade, ancora una volta, a. In pieno. Ilè statoto da un passante che stava camminando nei pressi della zona del Pantheon e poi è stato pubblicato sui social da alcune pagine che hanno un grande seguito nella capitale. E lì, nelle immagini, si vede unagrsi tranquillamente tra i vestiti esposti nelladi una boutique.cammina sui vestiti inin un negozio neldiOvviamente, come spesso capita, questo filmato che immortala ...

