Il Superbonus è salvo: niente panico per famiglie e imprese. Le novità (Di mercoledì 14 settembre 2022) Svolta sul Superbonus: la responsabilità dei cedenti crediti fiscali scatterà solo in presenza di dolo o colpa grave. Il Senato approva, con 211 voti favorevoli e un astenuto, su 212 votanti, l'emendamento al decreto Aiuti bis che modifica e semplifica le norme del Superbonus. Per i crediti maturati prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni richieste dalla normativa, il cedente- a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo o da imprese di assicurazione - acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione richiesta. La svolta dopo l'intesa raggiunta tra ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Svolta sul: la responsabilità dei cedenti crediti fiscali scatterà solo in presenza di dolo o colpa grave. Il Senato approva, con 211 voti favorevoli e un astenuto, su 212 votanti, l'emendamento al decreto Aiuti bis che modifica e semplifica le norme del. Per i crediti maturati prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni richieste dalla normativa, il cedente- a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo o dadi assicurazione - acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione richiesta. La svolta dopo l'intesa raggiunta tra ...

dellorco85 : Trovata l’intesa al Senato sul decreto Aiuti bis. Grazie alla ferma posizione del M5S il #Superbonus è salvo. Migli… - incostante_enza : RT @MarioFurore: Grazie al MoVimento 5 Stelle il #Superbonus è salvo. Una risposta a 40mila imprese edilizie, lavoratori e famiglie che i “… - ErmannoKilgore : Superbonus, sbloccati i fondi: ecco 20 miliardi. La cessione del credito può ripartire: in salvo 30mila imprese Gra… - DomenicoPaler13 : RT @serebellardinel: Per chi adesso vuole prendersene i meriti! @ettore_licheri :Non abbiamo ritirato gli emendamenti, e il #superbonus è S… - lupazzottu : RT @serebellardinel: Per chi adesso vuole prendersene i meriti! @ettore_licheri :Non abbiamo ritirato gli emendamenti, e il #superbonus è S… -