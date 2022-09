Il reddito di cittadinanza ha reso le persone meno schiave di sfruttatori e politici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 settembre 2022) di Mario Taras Questa estate ci hanno fatto due scatole così perché ristoratori e imprese stagionali non riuscivano a trovare personale perché “ai giovani non piace lavorare”, “non si fanno più i sacrifici di una volta”, “i giovani preferiscono stare sul divano”, ecc.. Leggendo gli annunci di lavoro nei giornali si leggono tante richieste per lavoratori stagionali anche senza qualifica. Qualcuno accenna anche al compenso, al numero di giorni di lavoro ed eventuale riposo. Aldue inchieste del Fatto hanno dimostrato che molti ristoratori e gestori di stabilimenti balneari non rispettavano assolutamente i diritti in materia di lavoro pagando moltodi quello stabilito dal contratto non corrispondente al numero delle ore lavorate e senza giorno di riposo. Uno sfruttamento che rasenta la schiavitù che si basa sull’omertà e sullo stato di bisogno ...