Il presidente del Bayern Monaco punge Lewandowski dopo la partita!

Questa sera è andata in scena una pagina degna del libro Cuore di De Amicis all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, il ritorno di Robert Lewandowski in Baviera, per la prima volta da avversario, contro il Bayern Monaco, con la maglia del Barcellona, nella seconda giornata della Champions League nel vero e proprio big match di questo turno. Ad esprimersi in merito a questo ritorno anche il presidente dei bavaresi Herbert Hainer, raggiunto dalla Bild, alla quale ha affermato: "Si vedeva oggi che Robert ha ancora il Bayern nel cuore". Se in amore vince chi fugge, il ricordo del centravanti polacco sembra non essere ancora del tutto svanito in Germania. nonostante la strepitosa vittoria dei campioni tedeschi.

