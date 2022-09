Il post di insulti del consigliere di Italia Viva contro Lucia Annunziata, lui non si scusa: «Ma non volevo essere offensivo» (Di mercoledì 14 settembre 2022) Non è piaciuto agli iscritti di Italia Viva il mondo con cui Lucia Annunziata, conduttrice di Mezz’ora in più, si è rivolta al loro leader nella puntata di domenica scorsa, 11 settembre. Parlando del Terzo polo, formato appunto da Iv e da Azione, l’aveva definito come: «Terza lista, che è la lista del centro, di Calenda e coso», sottintendendo Matteo Renzi. Qualche ora più tardi, dal suo profilo Facebook Maurizio Sguanci, consigliere regionale toscano di Iv e presidente del Quartiere 1 di Firenze, scrive il suo disappunto: «Rispondere nello stesso modo che lei ha usato con noi, diciamocelo, non sarebbe poi difficile, la natura non gli è stata così benigna», frase seguita a riferimenti al «sistema» che starebbe mettendo i bastoni tra le ruote al terzo polo. «Il post non voleva ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 settembre 2022) Non è piaciuto agli iscritti diil mondo con cui, conduttrice di Mezz’ora in più, si è rivolta al loro leader nella puntata di domenica scorsa, 11 settembre. Parlando del Terzo polo, formato appunto da Iv e da Azione, l’aveva definito come: «Terza lista, che è la lista del centro, di Calenda e coso», sottintendendo Matteo Renzi. Qualche ora più tardi, dal suo profilo Facebook Maurizio Sguanci,regionale toscano di Iv e presidente del Quartiere 1 di Firenze, scrive il suo disappunto: «Rispondere nello stesso modo che lei ha usato con noi, diciamocelo, non sarebbe poi difficile, la natura non gli è stata così benigna», frase seguita a riferimenti al «sistema» che starebbe mettendo i bastoni tra le ruote al terzo polo. «Ilnon voleva ...

